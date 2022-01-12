Для суда над жителями РТ за убийство таксиста в Бугульме отберут присяжных

Верховный суд Татарстана будет отбирать присяжных заседателей для суда над жителями республики, которые убили таксиста и сожгли его автомобиль. На скамье подсудимых оказались два человека – жители Азнакаево Эдуард Антонов и Ренат Зарипов.

Напомним, что жестокое убийство произошло в Бугульме. Подсудимые вызвали в Азнакаево такси и, угрожая водителю ножом, заставили отвезти их в Бугульму. Приехав на место, таксист выбежал из машины и попытался убежать, но один из подсудимых догнал его и ударил ножом в спину. Ранение оказалось смертельным, позже мужчина скончался в больнице.

Также подсудимые украли из автомобиля магнитолу, деньги и документы таксиста. Чтобы скрыть следы преступления, они сожгли автомобиль. Их задержали по горячим следам. В отношении Зарипова и Антонова было возбуждено уголовное дело о разбое, убийстве и уничтожении имущества.

Сегодня должно было состояться первое судебное слушание, однако подсудимые настояли на том, чтобы процесс проходил с присяжными заседателями. До их вердикта заседания будут проходить в закрытом режиме.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Верховный суд республики передали дело двух татарстанцев, обвиняемых в жестоком убийстве таксиста. Оба подсудимых находятся в СИЗО.