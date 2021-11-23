Будут судить двоих жителей РТ, которые убили таксиста и сожгли его автомобиль

По версии следствия, вечером 20 декабря прошлого года двое татарстанцев, будучи пьяными, вызвали такси в городе Азнакаево. После того, как они сели в машину, они достали нож и, угрожая им, потребовали довезти их до Бугульмы.

Когда они приехали на место, таксист выбежал из автомобиля и попытался убежать, но его догнал один из пассажиров и ударил ножом в спину. Позже от полученного ранения водитель такси скончался в больнице.

Двое приятелей украли у таксиста деньги, магнитолу, телефон, куртку, алкоголь и личные документы. Чтобы скрыть следы преступления, они решили поджечь автомобиль.

Татарстанцев задержали, возбудили уголовное дело за разбой, убийство, угон, уничтожение имущества и похищение денег. Общая сумма ущерба составила 90 тысяч рублей. Свою вину задержанные не признали и заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных.

Их заключили под стражу. В скором времени уголовное дело направят в Верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Бугульме задержали пьяных приятелей, которые зарезали таксиста и сожгли авто.