Для студентов вузов Набережных Челнов наличие QR-кода пока является рекомендацией

В двух вузах Набережных Челнов учебный процесс после праздников продолжился в очном формате. Наличие у студентов QR-кода, подтверждающего вакцинацию против коронавируса, пока является рекомендацией, пишут «Челнинские известия».

Обучение в прежнем режиме продолжается в Набережночелнинском государственном педагогическом университете. Здесь вакцинировались от Covid-19 60% студентов и почти все преподаватели.

В Набережночелнинском институте КФУ, где студенты также учатся в очном формате, 95% преподавателей имеют сертификаты о вакцинации.

«Вакцинированы иностранные студенты. Привиты большинство учащихся колледжа при вузе старше 18 лет, которые идут на производственную практику. Остальные — в процессе», — сообщили изданию в пресс-службе вуза.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ рекомендовал организовать учебный процесс в вузах с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе. Он также заявил о необходимости обязательной вакцинации профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников учебных заведений.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал жителей России прививаться от Covid-19. Он не раз обращал внимание сограждан на то, что победа над пандемией коронавируса невозможна без массовой вакцинации.