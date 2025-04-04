Для студентов и школьников Казани провели квизы и мастер-классы по энергетике

Квизы, мастер-классы и круглые столы, посвященные энергетической отрасли, провели для школьников и студентов РТ на молодежном дне Татарстанского международного форума «Энергопром-2025».

«Рассчитываю, что будет интересно познакомиться с моей будущей профессией в такой игровой форме», – поделилась с «Татар-информом» ожиданиями одна из студенток – Эльвира Садыкова.

Среди активностей для молодежи организаторы подготовили:

мастер-классы ProEnergy, где учащиеся на практике развивали способности в сфере энергетики,

круглый стол «Программа «Стартап как диплом». Карьера и развитие студента в качестве предпринимателя энергетической отрасли» и деловая игра «Научный стартап» – здесь студентов знакомили с экосистемой технологического предпринимательства,

викторину Energy QUIZ и открытый диалог «Интеграция молодежи в корпоративную культуру АО «Татэнерго»,

викторину Energy QUIZ, направленную на повышение интереса молодежи к энергетической сфере, а также осведомленности в вопросах энергосбережения и энергоэффективности.

«Очень хорошая организация и подача информации. Причем все эти знания актуальны в нынешнее время и будут применяться на практике», – поделился впечатлениями студент Казанского энергоуниверситета Инсаф Сафирзянов.