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Экономика 4 апреля 2025 11:20

Для студентов и школьников Казани провели квизы и мастер-классы по энергетике

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Квизы, мастер-классы и круглые столы, посвященные энергетической отрасли, провели для школьников и студентов РТ на молодежном дне Татарстанского международного форума «Энергопром-2025».

«Рассчитываю, что будет интересно познакомиться с моей будущей профессией в такой игровой форме», – поделилась с «Татар-информом» ожиданиями одна из студенток – Эльвира Садыкова.

Среди активностей для молодежи организаторы подготовили:

  • мастер-классы ProEnergy, где учащиеся на практике развивали способности в сфере энергетики,
  • круглый стол «Программа «Стартап как диплом». Карьера и развитие студента в качестве предпринимателя энергетической отрасли» и деловая игра «Научный стартап» – здесь студентов знакомили с экосистемой технологического предпринимательства,
  • викторину Energy QUIZ и открытый диалог «Интеграция молодежи в корпоративную культуру АО «Татэнерго»,
  • викторину Energy QUIZ, направленную на повышение интереса молодежи к энергетической сфере, а также осведомленности в вопросах энергосбережения и энергоэффективности.

«Очень хорошая организация и подача информации. Причем все эти знания актуальны в нынешнее время и будут применяться на практике», – поделился впечатлениями студент Казанского энергоуниверситета Инсаф Сафирзянов.

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#ЭНЕРГОПРОМ #Татарстан #молодежь
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