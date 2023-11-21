Для строительства второго участка Вознесенского тракта в Казани необходимо 20 млрд рублей

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Для строительства второго участка Вознесенского тракта в Казани необходимо около 20 млрд рублей. Городские власти ищут необходимое финансирование. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Вторая очередь Вознесенского тракта уже строится. Там нужно построить 8 км дороги. Финансирование в этом году составит около 7 млрд рублей. Но для завершения объекта нам необходимо около 20 млрд рублей. Поэтому работа будет продолжена в 2024 году. Сегодня прорабатываются варианты по источнику финансирования», – сказал глава Миндортранса.

На втором участке Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 протяженностью 8 км ведутся подготовительные работы, устройство дорожного полотна, сетей ливневой канализации и освещения, добавил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

«В Советском районе Казани возводится Вознесенский тракт. Это дорога протяженностью более 12 км. В этом году был открыт участок от улицы Гвардейской до проспекта Победы длиной 4 км. Несмотря на то, что этот участок пока неполноценная дорога, но он очень активно используется автомобилистами», – отметил спикер.

Куляжев также рассказал о сложностях, которые возникли при эксплуатации этого участка дороги. В частности, подрядчику пришлось перестраивать разворотные петли на проспекте Победы, увеличив их ширину до 8,5 метра.

«Они были выполнены в соответствии с нормативами, но жизнь не стоит на месте. Нормативы не успевают догонять развитие нашего автотранспорта. И те длинномеры, значительно превышающие прежние машины, которые двигались по нашим дорогам, не могли уместиться на этом развороте. Подрядчик оперативно принял меры и за свой счет увеличил ширину разворотных петель», – подчеркнул он.

Напомним, 12 октября состоялось открытие первого участка Вознесенского тракта — от улицы Гвардейская до проспекта Победы. Церемонию провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.