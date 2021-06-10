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Ру Тат
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10 июня 2021  12:20

Для строительства Вознесенского тракта в Казани изымут дополнительные земельные участки

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В Казани в связи со строительством автомобильной дороги «Вознесенский тракт. Строительство участка от ул.Гвардейская до проспекта Победы в Советском районе г.Казани Республики Татарстан» (3-я очередь) изымут 6 земельных участков и расположенные на них объекты недвижимости. Соответствующее постановление исполкома Казани опубликовано в сборнике документов мэрии.

На данных участках расположены объекты техобслуживания, ремонта и мойки транспорта, объекты садоводства, административное здание, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), склад автотранспорта.

Ранее ИА «Татар-иинформ» сообщало, что завершить проектирование второго участка Вознесенского тракта в Казани планируется в конце 2021 года.

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