Для строительства дороги в Казани изымают семь участков с расположенными на них гаражами

Для строительства дороги по улице Туфана Миннуллина в Казани планируют изъять еще семь земельных участков и расположенные на них объекты недвижимого имущества – гаражи, входящие в гаражно-строительный кооператив «Волга». Постановление опубликовано в новом выпуске Электронного сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества согласно приложению к настоящему постановлению», – сказано в документе.

Администрация Вахитовского и Приволжского районов города должна в течение ближайших 10 дней направить правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества копию постановления, уведомление об изъятии недвижимости. Комитет земельных и имущественных отношений горисполкома проведет оценку рыночной стоимости земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, после чего направит владельцам соглашение об изъятии, отчет об оценке рыночной стоимости изымаемой недвижимости и заключит с ними соглашения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что городские власти решили изъять 16 земельных участков с расположенными на них гаражами.