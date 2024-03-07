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В Казани для строительства дороги изымут 16 участков с расположенными на них гаражами
Власти Казани изымут 16 земельных участков и расположенные на них объекты недвижимого имущества (гаражи, входящие в гаражно-строительный кооператив «Волга») для строительства автодороги по ул. Туфана Миннуллина. Об этом следует из постановления исполкома в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, опубликованного на сайте мэрии.
«Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества», — сказано в документе.
Администрация Вахитовского и Приволжского районов должна в течение ближайших 10 дней направить правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества копию постановления, уведомление об изъятии недвижимости письмом с уведомлением о вручении в порядке.
Комитет земельных и имущественных отношений горисполкома проведет оценку рыночной стоимости земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, после чего направит владельцам соглашение об изъятии, отчет об оценке рыночной стоимости изымаемой недвижимости и заключит с ними соглашения.
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