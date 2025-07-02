Для «стобалльников» по ЕГЭ в Нижнекамске ввели новую меру поощрения
В Нижнекамском районе чествовали выпускников, получивших 100 баллов на Едином государственном экзамене. По инициативе руководителя исполнительного комитета Радмира Беляева в городе заложена новая традиция – вручать таким выпускникам ценные подарки.
В этом году 13 одиннадцатиклассников стали обладателями высшего результата на ЕГЭ по литературе, химии, географии, информатике и английскому языку. В качестве поощрения каждому из них вручили планшет.
Поздравляя ребят, Радмир Беляев отметил: такие достижения – это не только личный успех, но и результат большой совместной работы учеников, родителей и педагогов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что педагог из школы №30 Челнов получила 200 тыс. рублей за рекорд по ЕГЭ.