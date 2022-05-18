Для создания «зеленого коридора» от Менделеевска в сторону Челнов высажено 400 сосен

С начала санитарно-экологического двухмесячника в Менделеевске высажено около 1 тыс. деревьев. Так, началось создание «зеленого коридора» от выезда из Менделеевска в сторону Набережных Челнов, рассказали «Татар-информу» в администрации муниципалитета.

«400 сосен вдоль трассы высадили работники администрации, представители учреждений, организаций, а также активные жители», — отметила пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

На территории Центральной районной больницы появилась «Аллея медиков», здесь было высажено 25 голубых елей, «Сад памяти» в парке «Ушковские острова» пополнился 40 саженцами голубых елей. Высадка деревьев продолжится.

Мероприятия по высадке зеленых насаждений являются лишь частью общей программы благоустройства Менделеевска.

«С приходом весны мы начали глобальные работы по благоустройству города. Так, напротив железной дороги появился новый мурал с изображением Дмитрия Ивановича Менделеева. В этом году в сотрудничестве с АО „Аммоний“ планируем нанести на жилые дома еще серию муралов, посвященных теме исторических личностей, внесших особый вклад в развитие Города Химиков. Великие изречения Пастернака, Менделеева, Ушкова — будут дополнять пейзаж города», — поделился планами Радмир Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске стартовали работы по установке сухого фонтана на «Ушковских островах».