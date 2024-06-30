Для работы над речным портом-хабом в Татарстане создадут рабочую группу

Фото: Миндортранс РТ

Для работы над проектом развития речного порта-хаба в Татарстане будет создана рабочая группа. В нее войдут представители подведомственных организаций, органов исполнительной власти РТ и Росморречфлота. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.

Создание транспортного узла на базе речного порта обсуждалось Раисом РТ Рустамом Миннихановым и руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко на Петербургском международном форуме. Тогда Минниханов поддержал этот проект, сообщал «Татар-информ».

Кроме того, на совместном совещании Миндортранса Татарстана и Росморречфлота обсуждался проект Свияжского мультимодального логистического центра. Как заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, новый объект будет выполнять функции ядра транспортно-логистической системы перевозок во всем Приволжском федеральном округе. Более того, через него начнут транспортировать грузы по международным транспортным коридорам. Это позволит удовлетворить одно из основных требований внешних и внутренних потребителей по снижению затрат ресурсов при перевозке по принципу «от двери до двери».

Как напомнили в пресс-службе Росморречфлота, Президент России Владимир Путин поставил задачу по модернизации опорной сети водных путей. Ожидается, что в строящуюся инфраструктуру удастся встроить железнодорожные перевозки и автоперевозки с выходом река-море.