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Для работы над речным портом-хабом в Татарстане создадут рабочую группу
Для работы над проектом развития речного порта-хаба в Татарстане будет создана рабочая группа. В нее войдут представители подведомственных организаций, органов исполнительной власти РТ и Росморречфлота. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.
Создание транспортного узла на базе речного порта обсуждалось Раисом РТ Рустамом Миннихановым и руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко на Петербургском международном форуме. Тогда Минниханов поддержал этот проект, сообщал «Татар-информ».
Кроме того, на совместном совещании Миндортранса Татарстана и Росморречфлота обсуждался проект Свияжского мультимодального логистического центра. Как заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, новый объект будет выполнять функции ядра транспортно-логистической системы перевозок во всем Приволжском федеральном округе. Более того, через него начнут транспортировать грузы по международным транспортным коридорам. Это позволит удовлетворить одно из основных требований внешних и внутренних потребителей по снижению затрат ресурсов при перевозке по принципу «от двери до двери».
Как напомнили в пресс-службе Росморречфлота, Президент России Владимир Путин поставил задачу по модернизации опорной сети водных путей. Ожидается, что в строящуюся инфраструктуру удастся встроить железнодорожные перевозки и автоперевозки с выходом река-море.
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