Для школьников Казани организовали мастер-классы в обновленном ЦУМе

С 11 по 15 мая в обновленном казанском ЦУМе – Центре уникального мастерства проходит программа для школьников «Ремесленный квест. Первые шаги». Расширить свои умения могут дети – участники профориентационного проекта «Билет в будущее», который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщают организаторы события.

Для учащихся провели ознакомительную экскурсию по Центру уникального мастерства, организовали посещение творческих мастерских, музейных и выставочных пространств. Они посетили павильоны Алексеевской фабрики узорного ткачества и Казанской школы вышивки, посмотрели на работу гончаров и плетельщиков, а также полюбовались коллекцией самоваров.

Важной частью программы являются мастер-классы «Оформление платка методом набойки узоров на ткани», «Лепка брелока (значка) из глины», «Создание подставки из лозы», «Игра на музыкальных инструментах», «Волшебный мольберт» (создание рисунка акварелью), «Создание мозаичного панно» и другие. Их продолжительность составляет 45 минут.

«Мы очень рады, что появилась такая возможность водить детей в новый ЦУМ. Школьники знакомятся с профессиями, выполняют простые действия, развивают творческие способности, если выполняют работу в группах – развивают навыки командной работы, взаимодействия друг с другом в процессе деятельности», – заявила заместитель руководителя ЦОПП и представитель регионального оператора Единой модели профориентации «Билет в будущее» в Татарстане Марина Матвеева.