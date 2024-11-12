Для складирования снега в Нижнекамске определены четыре полигона

Презентация предоставлена администрацией Нижнекамского района.

В Нижнекамске в зимний период снег с магистральных и внутриквартальных дорог и тротуаров будет вывозиться в места временного складирования. Для этого в городе определены четыре пустыря, сообщил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по ЖКХ, инфраструктуре и экологии Максим Парамонов.

«Четыре полигона расположены в черте города и закреплены за "Комплексным предприятием благоустройства"», — отметил спикер.

Пустыри расположены напротив микрорайона 35А (продолжение улицы Южная), на пересечении улиц Лесная и Бызова, в микрорайонах 47 и 46 (продолжение проспекта Строителей) и за автомойкой по улице Спортивная (заезд на ветлечебницу).

«В период обильных снегопадов действия предприятий ЖКХ определяются планом „Буран“, разработанному в соответствии с постановлением руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района. В экстремальных ситуациях оперативное решение вопросов по организации работ переходит к штабу, который привлекает дополнительные структурные подразделения, силы и средства от предприятий и организаций», — пояснил чиновник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Нижнекамску нужно около 200 млн рублей на качественную уборку снега. Также город нефтехимиков испытывает острую нехватку дорожных рабочих.