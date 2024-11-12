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В Нижнекамске к зиме готово 185 единиц техники, но не хватает водителей
Для уборки снега с улиц Нижнекамска и Нижнекамского района РТ подготовлено 185 единиц спецтехники, которая будет работать в круглосуточном режиме в зимний период. Однако на сегодняшний день наблюдается дефицит кадров. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома района Максим Парамонов.
Для обеспечения круглосуточного режима работы при двухсменном графике требуется дополнительно 65 рабочих в автотранспортное управление и 47 — в управление благоустройства.
Нижнекамск использует дополнительные доходы, чтобы поддержать усилия предприятий по привлечению кадров.
«Специалистов, конечно, кратно меньше. Для такого количества нам нужно не менее 150 водителей и механизаторов, чтобы могли работать в круглосуточном режиме. Но это, конечно, потребует кратного увеличения расходов», — прокомментировал ситуацию глава города Рамиль Муллин.
Общая протяженность автомобильных дорог Нижнекамска составляет 310 километров. Это 58,6 километра основных магистральных дорог города, 131,14 километра внутриквартальных дорог, 119,4 километра автодорог вне города и промышленной зоны.
На территории Нижнекамского района находится 15 сельских поселений. Протяженность улично-дорожной сети в 61 населенном пункте составляет 416 километров. Протяженность дорог регионального значения составляет 331 километр, обслуживанием их занимается Нижнекамский филиал АО «Татавтодор».
«В текущем году с целью оптимизации процесса зимней очистки магистральных дорог пересмотрена маршрутизация движения колонн снегоуборочной техники. Для оперативной расчистки дорог разработано четыре городских маршрута, один загородный, а пешеходные переходы и тротуары поделены на восемь секторов», — отметил Парамонов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Нижнекамску нужно около 200 млн рублей на качественную уборку снега.
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