Семьям мобилизованных из Менделеевска предоставили два автобуса для поездки в Казань

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Мобилизованные из Менделеевского района Татарстана смогли увидеться с родными на пункте сбора в минувшее воскресенье. Для поездки семей призванных в рамках частичной мобилизации район предоставил два автобуса. Они доставили 70 человек на сборный пункт в Казани, сообщил на деловом понедельнике глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Решение организовать поездку было принято районным Штабом поддержки мобилизованных и членов их семей, работу которого курирует руководитель муниципалитета. Сопровождал в пути родных военнослужащих заместитель главы района по социальным вопросам Константин Макаров.

«Это наши герои, и их семьи должны быть под особым вниманием. Мы сильные и способны всем обеспечить. Мы организовали два автобуса на сборный пункт в Казань. Поездка прошла хорошо. Все встретились со своими мужьями, отцами, сыновьями. Такие поездки будут проводиться на регулярной основе», — подчеркнул мэр.

Ранее район выплатил каждому мобилизованному по 20 тыс. рублей. Для детей призванных организовано бесплатное питание в школах и детсадах, посещение бассейна, отменена плата за детские сады.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О начале частичной мобилизации в стране российский лидер объявил 21 сентября. Позднее Президент РТ Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов уделить особое внимание вопросам поддержки семей военнослужащих и мобилизованных.