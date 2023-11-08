Для рыбы зимовка будет неблагоприятной: ученый рассказал о последствиях обмеления Волги

Уровень Куйбышевского водохранилища вблизи Казани у гидропоста «Верхний Услон» в начале ноября составляет 50,22 метра. Критической считается отметка в 49 метров. Как в таких условиях будет зимовать рыба, «Татар-информу» рассказал заместитель руководителя Татарского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Юрий Северов.

«Уровень воды падал относительно плавно, поэтому вся рыба с мелководий смогла уйти без заморных явлений. Она скатилась в основные русла Волги, Камы и крупных притоков. Но не нужно забывать, что мелководья были местами обитания, продуктивными пастбищами молоди и взрослых видов рыб. Здесь была растительность, рыба могла кормиться и нагуливаться до осени. В этом году этого не было, все берега оголились летом», — рассказал исследователь.

По словам эксперта, из-за недостаточно хороших условий нагула в этом сезоне молодь рыб гораздо меньше, чем поколения прошлых лет. Для рыбы, не достигшей крупных размеров, зимовка будет неблагоприятной. Кроме того, из-за отсутствия мелководий, где раньше можно было спрятаться в зарослях, молодь этого года активно истребляли хищники. К примеру, малочисленную молодь карася выедала щука. Да и сама щука пострадала не меньше, потому что не смогла продуктивно отнереститься.

Подробнее об обмелении Волги читайте в материале «Татар-информа» Конца и края нет? Когда Волга обмелеет до критичной отметки в Казани.