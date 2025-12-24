Для резидентов ОЭЗ «Зеленая Долина» введут налоговые льготы

Резиденты особой экономической зоны «Зеленая Долина» получат льготы по транспортному налогу и налогу на прибыль организаций. Соответствующий законопроект поддержали сегодня депутаты на 17-м заседании Госсовета РТ.

«В целях обеспечения равных условий ведения предпринимательской деятельности организациями-резидентами особых экономических зон предлагается распространить налоговые льготы на резидентов особой экономической зоны "Зеленая Долина"», – сказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, представляя проект закона.

По его словам, в Татарстане налоговые льготы получают резиденты особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис». В частности, они освобождены от транспортного налога в течение 10 лет с момента постановки транспортного средства на учет.

Кроме того, для них действует пониженная ставка по налогу на прибыль организаций: 0% – в течение пяти лет, начиная с налогового периода, в котором впервые получена прибыль, 5% – в период с шестого по десятый год, 13,5% – по истечении десяти лет.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Зеленая Долина» создана в Заинском районе республики постановлением Правительства России.