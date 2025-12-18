news_header_top
Общество 18 декабря 2025 08:26

Для развития речных грузоперевозок в РТ хотят восстановить 52 причальные стенки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для развития речных грузоперевозок в Татарстане хотят восстановить 52 причальные стенки на Волге и Каме. Об этом сообщил на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Мы изучили причальную инфраструктуру, посчитали, сколько сохранилось с советских времен причальных стенок. Я думал, что 10-15, а оказывается – 52. Сейчас мы их анализируем. Есть мощные причалы», – рассказал он.

По словам министра, рассматривается возможность восстановления причастных стенок с помощью кредитов. «Вопросов много, но решить их можно. Например, гранты могут помочь нам перекрыть проценты по банковским кредитам», – подчеркнул он.

Глава Миндортранса отметил, что в прошлом году по рекам было перевезено 33 млн тонн грузов, в этом году – 26,2 млн тонн.

«Планируем до 50 млн тонн поднять объем грузов, которые перевозятся по рекам в Татарстане», – заключил он.

