Для прохождения военной службы из Нижнекамского района отправится 200 новобранцев

В ходе весеннего призыва из Нижнекамского района РТ планируется призвать и направить для прохождения военной службы около 200 новобранцев. Об этом на деловом понедельнике сообщил военком района Фарид Мингариев.

Спикер напомнил, что весенний призыв начался 1 апреля, он продлится до 15 июля.

«В ходе призыва из Нижнекамского района планируется призвать около 200 человек, в их числе: около 60 водителей категории „С“, столько же граждан предназначены в режимные команды», — уточнил докладчик.

Он подчеркнул, что военнослужащие по призыву в горячие точки не направляются, в спецоперации участвуют только военнослужащие по контракту.

«Граждане, призванные на военную службу год назад, будут установленным порядком уволены и возвращены к местам жительства, местам постановки на воинский учет», — подчеркнул Фарид Мингариев.

Одним из новшеств весеннего призыва является то, что для ИT-специалистов, которые работают в ИТ-компаниях больше года, будет действовать отсрочка. Также будет действовать отсрочка для специалистов со стажем менее года, если они заключили трудовой договор в течение года после окончания вуза.

По состоянию на 1 апреля на учете в комиссариате Нижнекамска и Нижнекамского района состоит более 5,5 тыс. граждан, не пребывающих в запасе, в том числе около 1,3 тыс. первоначально поставленных на воинский учёт в январе-марте этого года. В апреле-июле вызову на медицинскую и призывную комиссию подлежат чуть более 1 тыс. нижнекамцев. Первая отправка на службу намечена на третью декаду мая.

В общей же сложности в армию отправятся 134,5 тыс. российских новобранцев, от чем ранее сообщал «Татар-информ».