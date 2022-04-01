В России стартовал весенний призыв в армию

С 1 апреля в России начинается весенний призыв на военную службу. Накануне соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин.

Планируется, что под призыв попадут 134,5 тыс. жителей РФ из 82 регионов. Из-за физико-географических условий он не затронет ряд районов Коми, Камчатки, Приморья, Красноярского края, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что «мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции [на Украине], так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту».

Призыв продлится до 15 июля, отправка призывников в войска из сборных пунктов стартует в третьей декаде мая. При этом работать на призывных пунктах смогут только те специалисты военкоматов, которые привились от Covid-19 либо перенесли болезнь и имеют антитела.

Кроме того, 14 апреля в России откроется горячая линия, посвященная весеннему призыву. Номера: 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98.