Общество 14 апреля 2026 15:34

Для проведения экзаменов в девятых классах в РТ в этом году используют технологию ОГЭ 2.1

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом году впервые в девятых классах проведение итоговых экзаменов будет организовано с использованием технологии ОГЭ 2.1. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

«Она аналогична технологии ЕГЭ. Экзаменационные материалы будут передаваться по защищенной сети "Интернет" и распечатываться в аудитории, сканирование экзаменационных материалов будет производиться в пункте проведения экзамена», – рассказала она.

Основной государственный экзамен в этом году в Татарстане сдадут более 48 тыс. выпускников девятых классов, отметила Закирова.

«Допуском к государственной итоговой аттестации в девятом классе является итоговое собеседование. Нововведением этого года стало использование веб-технологий для обработки результатов итогового собеседования. Каждая школа заполняла результаты участников в личном кабинете, созданном в автоматизированной системе "Веб ИС-9". Бумаги учителя не заполняли. Таким образом, сократилось время для обработки данных детей. Технология себя оправдала», – подчеркнула она.

