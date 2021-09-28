Для пожилых жителей Пестречинского района РТ состоится праздничный концерт

1 октября для жителей «серебряного возраста» Пестречинского района состоится праздничный концерт в районном Доме культуры, приуроченный к старту Декады пожилых людей. В рамках события глава района Ильхам Кашапов будет чествовать золотые супружеские пары, прожившие в браке 50 лет и больше. Начало — в 14.30. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

Также в рамках декады будет организован ряд других мероприятий. Так, например, пожилые пестречинцы по скидке 50% смогут посетить Студию красоты в Пестрецах, парикмахерские, заняться скандинавской ходьбой в Сосновом бору, бесплатно поплавать в бассейне «Сула».

«Бесплатное посещение бассейна будет организовано с 1 по 10 октября с 9 утра до полудня. Кроме того, с 10.00 до 12.00 пожилые пестречинцы смогут посетить универсальный спортзал „Меша“, внутри которого расположены спортивный и тренажерный залы. Также будут организованы соревнования среди ветеранов района по шашкам, шахматам, настольному теннису в селах Пестрецы, Ленино-Кокушкино и Шали», — уточнил источник.

Бесплатный показ кинофильмов состоится в районном доме культуры с 4 по 7 октября в 11.00. Зрители увидят татарскую музыкальную комедию «Эпипэ», российский фильм «Белый снег» об олимпийской чемпионке, лыжнице Елене Вяльбе. Также в эти дни в районе будет работать выездной кинотеатр.

Развернут свою работу и сельскохозяйственные ярмарки. 1 и 8 октября экологически чистую продукцию от фермеров можно будет купить в селе Пестрецы, 3 октября — в ЖК «Усадьба Царево», 5 октября — в селе Ленино-Кокушкино, 10 октября — в Богородском.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что среди пожилых казанцев выросла популярность курсов компьютерной и мобильной грамотности.