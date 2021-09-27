Среди пожилых казанцев выросла популярность курсов компьютерной и мобильной грамотности

Пожилые жители Казани стали активно интересоваться курсами повышения мобильной и компьютерной грамотности, а также занятиями по фотомастерству. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Она напомнила, что 1 октября во всем мире отмечается День пожилого человека. С 1 по 10 октября в Казани стартует декада пожилых людей, призванная привлечь внимание к проблемам и нуждам горожан старшего возраста. По данным статистики, в татарстанской столице проживают более 304 тыс. таких жителей (24,2% от всего населения города).

«В течение всего года социальные городские службы активно взаимодействуют с казанцами „серебряного“ возраста. В рамках городского социального проекта „Жизнелюб“ пенсионеры занимаются поддержкой собственного здоровья и развитием творческого потенциала. Мероприятия проходят на базе спортивных объектов, учреждений культуры и общественных пространств», — отметила Сагитова.

По ее словам, наравне с традиционными занятиями по вокалу, садоводству и настольным играм все большую популярность среди пожилых казанцев набирают курсы по компьютерной и мобильной грамотности, а также основам фотографии.

«Знания с курсов мобильного ликбеза позволили им оставаться на связи даже в период самоизоляции, поддерживать друг друга и заниматься в формате онлайн», — рассказала Гузель Сагитова.

Она добавила, что большой план мероприятий для пожилых действует по линии городского Комитета физической культуры и спорта. Речь идет о спартакиадах, чемпионате города по легкой атлетике среди ветеранов, а также «Кроссе наций» и «Лыжне России».

«Сейчас идут мероприятия по внедрению всероссийского культурно-спортивного комплекса ГТО для граждан старшего поколения», — сообщила докладчица.