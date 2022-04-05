Для полетов за границу в России сформировали пул из более чем 190 самолетов

В России сформирован пул из 193 самолетов для полетов за рубеж. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на заседании профильного комитета Государственной Думы, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что 45 воздушных судов — это иностранные машины, принадлежащие российским авиакомпаниям и зарегистрированные в реестре РФ.

«У нас сейчас сформирован пул, 193 машины, из которых 148 SSJ. Остальные — это иностранные машины, которые <...> являются собственностью наших авиакомпаний, зарегистрированы в российском реестре изначально. Мы считаем, что на эти 193 машины мы можем рассчитывать», — подчеркнул министр.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия ограничила возврат самолетов иностранного производства, находящихся в лизинге. Сотни машин переведены в российский регистр, чтобы продолжить полеты.