Мишустин: Более сотни зарубежных самолетов уже включены в госреестр России

Россия ограничила возврат самолетов иностранного производства, находящихся в лизинге. Уже сотни машин переведены в российский регистр, чтобы продолжить полеты, подчеркнул на совещании у Президента РФ Владимира Путина Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что в стране введены меры поддержки авиакомпаний в условиях санкций.

«Благодаря подписанному вами закону о регистрации прав на иностранные самолеты, была обеспечена возможность продолжить их использование на внутренних линиях. Правительство с первых дней помогает перевозчикам сохранить парк зарубежных воздушных судов. Принимаем меры, чтобы скорее вернуть самолеты в небо», — приводит его слова пресс-служба Кабмина.

Мишустин заметил, что все предпринятые Россией шаги не выходят за рамки действующих норм воздушного права.

«Ну и конечно, наша главная задача — обеспечить надлежащую безопасность полетов. Это превыше всего», — заявил Премьер.

По его данным, в российский регистр были включены сотни самолетов иностранного производства, что составляет более 50% от всего флота. Чтобы ускорить процедуру, Правительство упростило регистрацию судов в госреестре и сократило ее срок.

«Возврат владельцам таких воздушных судов и авиационных двигателей будет ограничен. При этом за их техническое обслуживание и ремонт станут отвечать российские перевозчики. Делать они это будут в соответствии с международными стандартами», — заключил Мишустин.