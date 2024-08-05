Для подростков с ВИЧ в Казани провели интеллектуальную викторину

В Казани прошла интеллектуальная викторина «Бәйге» — «Состязание» для подростков 14-18 лет, живущих с ВИЧ. Мероприятие в рамках ежегодного образовательного адаптационного лагеря «Все просто», организованного фондом «НЕСТРАШНО», провел штаб общественной поддержки «Единой России». Об этом сообщает региональное отделение партии.

Темой викторины стал «Детский мир», роль ведущего на себя взял сотрудник Штаба общественной поддержки Рустем Салахутдинов. Участников ожидали четыре раунда, посвященные актуальным и популярным темам. К примеру, ребята, разделившись на четыре команды, отвечали на вопросы о любимых фильмах и сериалах, мультфильмах и музыке. Всем им вручили сладкие призы.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

«Проведение таких мероприятий помогает подросткам не только расширять кругозор, но и чувствовать себя частью большого и дружного сообщества, где каждый может быть собой без страха и предвзятости», — заявила заместитель руководителя штаба Нина Котенева.

Фонд «НЕСТРАШНО» нацелен на создание мира, где слово ВИЧ не будет пугать человека. Для этого организация оказывает помощь пациентам с ВИЧ-инфекций, в том числе проводя программу адаптации для подростков.

«Почему все просто? Потому что, когда ты знаешь информацию, получаешь медицинские и психологические знания по принятию своего ВИЧ-статуса, тебе становится очень просто. Но главное, чтобы для этого были рядом люди, которые тебя поддержат, примут, помогут и будут всегда рядом с новой такой мощной, хорошей поддержкой», — подчеркнула основательница фонда Светлана Изамбаева.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Как отметил врач-педиатр-инфекционист, эксперт фонда Дмитрий Меркурьев, сейчас ВИЧ уже не входит в число смертельных заболеваний, а относится, скорее, к хроническим. Пациенты могут вести полноценную жизнь, проходя антиретровирусную терапию.

Лагерь «Всё просто» проводится с 2017 года по всей стране и направлен на поддержку подростков, живущих с ВИЧ. В течение 10 дней врачи-инфекционисты, психологи, тренеры и консультанты оказывают профессиональную поддержку подросткам в проживании чувств, связанных с ВИЧ, потерей родителей, буллингом и другими травмирующими событиями. Участникам предоставляется достоверная научная информация о ВИЧ, и они получают помощь в формировании и закреплении приверженности к терапии.

По последним данным, в России проживают порядка 14 тысяч детей с таким диагнозом, из них 145 — в Татарстане.