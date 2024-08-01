В Казани стартовал слет для подростков, живущих с ВИЧ

В столице Татарстана стартовал восьмой слет «Все просто». Это ежегодный образовательный лагерь для подростков от 14 до 18 лет, живущих с вирусом иммунодефицита человека. Организатором выступила благотворительная организация «НЕСТРАШНО». Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель фонда Светлана Изамбаева.

«В течение 10 дней врачи-инфекционисты, психологи, тренеры и равные консультанты в игровом и учебном формате будут оказывать профессиональную поддержку в проживании чувств, связанных с ВИЧ, потерей родителей, буллингом и другими травмирующими событиями. Также они расскажут достоверную научную информацию о ВИЧ, помогут сформировать и закрепить приверженность терапии», – отметила глава фонда «НЕСТРАШНО».

Дети, которые живут с этим диагнозом, часто сталкиваются с проблемами – непринятие в школе, отсутствие поддержки со стороны взрослых. Это может привести к тому, что подростки отказываются от жизненно необходимой терапии. Отказ от лекарств неизбежно приводит к прогрессированию ВИЧ-инфекции, развитию сопутствующих заболеваний и даже смерти.

На сегодняшний день в России с ВИЧ проживает около 14 тысяч детей. На декабрь прошлого года в Татарстане зарегистрировано 145 ребят, живущих с вирусом иммунодефицита человека.

«При своевременном начале приема препаратов, подавляющих вирусную нагрузку, человек не передаст вирус партнеру, а мать не передаст ВИЧ своему ребенку», – подчеркнула Светлана Изамбаева.