Для первой и второй линий метрополитена Казани необходимо девять поездов

Для обслуживания первой линии и для второй линии метрополитена Казани потребуется девять поездов. Об этом сообщил в «Казань Экспо» генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков на выставке, посвященной итогам работы дорожно-транспортной отрасли в 2024 году.

«Идет строительство первой очереди второй линии метро, где будут четыре станции. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. На сегодня пока не принято решение о закупке поездов на этой линии», – сказал он.

По словам Абдулхакова, стоимость одного поезда составляет 650 млн рублей. Производит их только завод «Метровагонмаш». «Он очень загружен, работает на Москву и Санкт-Петербург, поэтому уже необходимо подавать заявку», – отметил гендиректор.

Он добавил, что пока также не началось расширение электродепо. «Эти поезда нужно будет обслуживать, а места для этого еще нет», – заключил Абдулхаков.