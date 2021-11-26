Для переговоров с Путиным в Сочи прибыл Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Сочи, где сегодня состоятся трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху. Участие в них примут Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который также направился в РФ, сообщает РИА Новости.

«26 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи», — отметили в пресс-службе азербайджанского лидера.

Напомним, встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.