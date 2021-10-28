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Ру Тат
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Здоровье
28 октября 2021  17:30
Эвелина Киселёва

Для ответов на вопросы по постановлению о Covid-ограничениях в РТ работает горячая линия

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За разъяснением нового постановления Правительства РТ, определяющего изменение Covid-требований, можно обратиться на горячую линию. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра юстиции Татарстана Айнур Галимов.

«Обращения до сих пор к нам поступают, мы в Министерстве юстиции оперативно рассматриваем все обращения граждан и дела предпринимателей. Кроме того, для разрешения оперативных вопросов есть номер горячей линии: 222-60-60», — отметил спикер.

Прочитать полный текст постановления о внесении изменения в постановление Кабинета Министров РТ «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» можно на официальном портале правовой информации республики.

Подробнее о новых ограничениях, которые вводятся в Татарстане с 30 октября, можно прочитать по ссылке.

#Коронавирус #постановление кабмина рт #ограничения
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