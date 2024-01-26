Для оказания помощи людям в сложных ситуациях НКО соберут на одной платформе

Создать на Госуслугах России специальный ресурс для людей, который бы подсказывал список некоммерческих организаций (НКО), готовых предоставить помощь в той или иной жизненной ситуации, предложила сегодня автор социального проекта «Все для детей», депутат Казанской городской думы Далия Гайнанова на встрече с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в инклюзивном центре в Казани.

«В непростой жизненной ситуации, когда, к примеру, по каким-либо причинам у человека ампутируют ногу или у женщины рождается ребёнок-инвалид, они не знают, что делать дальше. В таких ситуациях люди могли бы зайти на сайт госуслуг, выбрать жизненную ситуацию и найти список частных государственных организаций, годовых помочь», — пояснила Гайнанова «Татар-информу».

Она отметила, что родители особенных ребят зачастую не знают, в какой детский сад или школу отдать ребёнка или где инвалид может продолжить обучение после школы. Спикер считает, что первый информационный буклет мама особенного ребёнка должна получать ещё в роддоме, а дальше полезную информацию женщина могла бы получать на сайте госуслуг. Да и сам сайт нужно больше рекламировать, поскольку до сих пор не все люди осведомлены о возможностях этого ресурса.

Светлана Чупшева на встрече отметила, что платформа помощи из числа представителей негосударственного сектора сейчас выстраивается, «она будет синхронизирована» с госуслугами».

«На федеральном уровне соберём и бизнес-структуры, и некоммерческие организации, которые предоставляют услуги и сервисы в разных жизненных ситуациях», — сказала она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что инклюзивный центр «Все для детей» посетила сегодня в Казани глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в рамках визита в Татарстан. Гостья пообщалась с посетителями центра — мамами особенных ребят и побывала в мастерской по производству детской одежды.