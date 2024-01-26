Глава АСИ Светлана Чупшева побывала в «месте силы» мам особенных детей из Казани

Инклюзивный центр «Все для детей» посетила сегодня в Казани глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Гостья, прибывшая в Татарстан с рабочим визитом, пообщалась с посетителями центра — мамами особенных ребят — и побывала в мастерской по производству детской одежды.

«Мамам, конечно, нужна разгрузка. Когда мама красивая и счастливая, то и в семье все хорошо. Я желаю вам успехов, удачи, хорошего настроения, здоровья», — сказала Светлана Чупшева, обращаясь к участницам мастер-класса по макияжу, который в это время проходил в инклюзивном центре.

Центр «Все для детей» с швейной мастерской и коворкингом открылся в столице Татарстана в июне прошлого года при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина. Здесь с детьми занимаются специалисты, а в это время мамы могут работать в коворкинге. В центре обустроены игровая комната и кабинет для консультаций, проходят встречи, мастер-классы, кинопоказы, занятия йогой, а также психологические консультации.

Автор социального проекта, депутат Казанской городской думы Далия Гайнанова рассказала «Татар-информу», что центр является «местом силы» для мам особенных детей. Особое внимание здесь уделяется родителям, потому что воспитывать ребят с особенностями в развитии непросто.

«Мы помогаем женщинам раскрыть потенциал. К примеру, мама всю жизнь работала продавцом, но мечтала стать дизайнером. Мы находим специалиста, который обучает женщину. А после обучения она в дальнейшем становится самозанятой», — объяснила она.

В центре есть специальная комната с тёплыми полами, потому что сюда родители привозят тяжелобольных, лежачих детей. В этой комнате с юными гостями занимаются волонтёры-медики, а также логопеды.

Как сообщила министр труда, занятости и социальной зашиты РТ Эльмира Зарипова, в Татарстане увеличивается показатель детской инвалидности увеличивается в Татарстане. Ребята с особенностями в развитии сейчас составляют примерно 2% от общего числа детского населения региона.

«Мамы детей-инвалидов нуждаются в особой, психологической поддержке. В этом центре женщины могут освоить новые профессиональные навыки и поработать на швейном производстве одежды для детей с особенностями в развитии», — пояснила Зарипова.

Спикер отметила, что в центре есть специальный клуб общения для женщин. Кроме того, здесь проходят литературные встречи, проводятся тематические мероприятия, на которые приглашаются известные люди.

Стоит отметить, что развитие инклюзивного образования – одно из направлений работы Агентства стратегических инициатив. В прошлом году АСИ организовало первый Всероссийский форум «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка». Его главная цель заключается в выработке решений по работе с особенными детьми в системе образования не только со стороны государства, но и с учетом ресурсов общества, бизнеса, негосударственного сектора. По итогам первого форума было принято решение проводить такие мероприятия ежегодно в разных регионах страны. К примеру, в 2024 году оно состоится в Ханты-Мансийском автономном округе.