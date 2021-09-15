Для очистки Мелекески в Набережных Челнах необходимы ливневки за 3 млрд рублей

В Набережных Челнах для реализации проекта по очистке реки Мелекески необходимо построить ливневую канализацию, которая по расчетам обойдется городу в 3 млрд рублей. Об этом сообщает Управление информационной политики Автограда.

Во время выездного совещания мэр города Наиль Магдеев рассказал, что вопрос очистки реки Мелекески — достаточно интересная, но непростая тема. Сейчас она находится на стадии проектирования.

По словам мэра, на сегодняшний день Набережные Челны обеспечены ливневой канализацией только на 25%, поэтому нынешнему поколению руководителей необходимо думать, как по существующей городской застройке пройти ливневой канализацией. Магдеев отметил, что это очень сложная задача, поскольку инженерные сооружения имеют достаточно глубокое залегание — не только 1,5 — 2 метра, есть глубина залегания до восьми метров.

«Нужны локальные очистные сооружения. Это „удовольствие“ обойдется городу в сегодняшних ценах уже более 3 млрд рублей. Эти деньги надо найти. Мы поэтапно движемся, идет проектирование ливневой канализации», — отметил мэр.

Магдеев подчеркнул, что заниматься очисткой Мелекески без строительства ливневой канализации бесполезно.

«Сначала надо выполнить ливневую канализацию, то есть устранить источник, откуда поступают нечистоты в Мелекеску, а уже вторым этапом очищать реку. Сегодня мы этим вопросом занимаемся, сомнения нет, что эту задачу мы выполним», — резюмировал мэр.

Работы по предотвращению дальнейшего загрязнения реки проводятся благодаря федеральной программе «Оздоровление реки Волги», входящей в национальный проект «Экология».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах на время строительства моста на улице Гостева закроется проезд.