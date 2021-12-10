Для нижнекамцев заработали бесплатные катки под открытым небом

В этом году в Нижнекамске массовое катание на коньках организовано на трех площадках. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Традиционно нижнекамцы смогут посетить катки в парке «Семья» и парке Нефтехимиков, а также на территории спортивного комплекса «Шинник». Там же открыт прокат коньков.

Помимо этого, лед залит уже и на многих школьных хоккейных коробках — в общей сложности их в городе насчитывается 24.

Открыты также лыжные базы «Алмаш» и «Батыр». И там все желающие могут взять инвентарь напрокат.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах залиты пять катков.