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Ру Тат
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Общество
10 декабря 2021  06:11

Для нижнекамцев заработали бесплатные катки под открытым небом

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В этом году в Нижнекамске массовое катание на коньках организовано на трех площадках. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Традиционно нижнекамцы смогут посетить катки в парке «Семья» и парке Нефтехимиков, а также на территории спортивного комплекса «Шинник». Там же открыт прокат коньков.

Помимо этого, лед залит уже и на многих школьных хоккейных коробках — в общей сложности их в городе насчитывается 24. 

Открыты также лыжные базы «Алмаш» и «Батыр». И там все желающие могут взять инвентарь напрокат.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах залиты пять катков.

#нижнекамский район #катки
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