«Для нас папа всегда был примером»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем отца
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем отца. В своем телеграм-канале он выложил семейную фотографию, сопроводив ее подписью на татарском и русском языках.
«Сегодня День отца! Для нас папа всегда был примером для подражания! С днем отца!» – написал Президент РТ.
Напомним, ранее с Днем отца татарстанцев поздравила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она напомнила, что этот праздник установлен указом Президента России Владимира Путина для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.