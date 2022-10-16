«Для нас папа всегда был примером»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем отца

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем отца. В своем телеграм-канале он выложил семейную фотографию, сопроводив ее подписью на татарском и русском языках.

«Сегодня День отца! Для нас папа всегда был примером для подражания! С днем отца!» – написал Президент РТ.

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Напомним, ранее с Днем отца татарстанцев поздравила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она напомнила, что этот праздник установлен указом Президента России Владимира Путина для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.