«Пример мужества и благородства»: Лейла Фазлеева поздравила татарстанцев с Днем отца

Добрый праздник День отца установлен Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Такие слова привела в поздравлении жителям республики вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Испокон веков в нашей стране мужчина был защитником и кормильцем своей семьи, наставником и примером для сыновей и дочерей. У отцов дети учатся трудолюбию, заботе о ближних, быть ответственным за свои поступки, оберегать слабого, принимать важные решения. Именно папы являются примером мужества и благородства», – сказала вице-премьер.

Она пожелала татарстанцам и их близким крепкого здоровья и благополучия.

«Пусть в вашем доме всегда живут согласие, взаимопонимание и любовь», – говорится в тексте поздравления.