«Для нас он воплощение доброты и мужества»: в Казань прибыли мощи Патриарха Тихона

Фото: Елена Фенина\ «Татар-информ»

Сегодня Казань торжественно встретила ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Святыня в эти дни путешествует по городам России и Белоруссии – приложиться к мощам смогут жители 90 городов.

На постоянной основе святыня хранится в Донском монастыре Москвы – 6 апреля оттуда и началось путешествие по различным городам. Финиширует этот путь 9 октября, в один из памятных дней, посвященных Патриарху.

В Казани мощи пробудут два дня, после чего завтра вечером реликвия продолжит свое путешествие в следующий пункт назначения. Параллельно в городе будут организованы просветительские мероприятия, рассказывающие о жизни Патриарха. Также в Казанском соборе, где и будут храниться мощи эти два дня, будут совершаться молебны, расписание которых опубликовано на сайте Татарстанской митрополии.

Перед торжественным событием митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл пообщался с журналистами.

«Мы одни из тех многих, кто принимает нашего святейшего Патриарха, который был первосвятителем Русской Церкви в самый сложный период ее истории. Очень важно, чтобы мы подкрепились духовно, чтобы наши немощи и слабости померкли перед мужеством и силой великого святителя, чтобы он дал нам возможность переносить наши сегодняшние тяготы», – поделился владыка.

Митрополит отметил, что сегодня в 18.30 в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоится вечер памяти Патриарха.

«Это даже не концерт, а некое действо. В нем будут рассказаны воспоминания о святителе, причем больше не друзей, а его врагов. Я был на премьере в Москве 7 апреля и это меня очень впечатлило. В зрительном зале никто не сидел в телефоне, не перешептывался – была абсолютная тишина в течение 1,5 часов. Это очень трогательно, пробивает душу», – рассказал он.

Правящий архиерей отметил, что Святитель Тихон является примером истинной доброты, глубокой мудрости и несгибаемого мужества.

«Пережить то время – значит более мирно и спокойно относиться к нынешнему. Мы ведь считаем, что у нас все самое сложное, самое тяжелое, но перед нами жили поколения, которым было гораздо сложнее и в идеологическом смысле, и в духовном, и в материальном смысле. А мы сегодня очень рафинированные, чуть ветерок подует – и все, „какое несчастье”», – заметил он.

Фото: Елена Фенина\ «Татар-информ»

Святитель Тихон стал 11-м Патриархом и был избран на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917-1918 годов.

«Он был чудом избран на престол. У святителя Тихона было наименьшее количество голосов. Но был брошен жребий, так он и стал Первосвятителем Русской Церкви. Он никогда ничем не отличался среди своих собратьев, которые были очень мудрые и яркие, за ними шли люди, у них была поддержка со стороны духовенства и народа. И то, что в этот момент был избран добрейший человек из всех – это был знак милости Божией. Для нас он воплощение доброты и мужества», – отметил владыка Кирилл.

Святейший неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям, но оставался на Патриаршем престоле до самой своей кончины, 7 апреля 1925 года.

Решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей 1 ноября 1981 года Патриарх Тихон был канонизирован в лике исповедников со включением в Собор новомучеников и исповедников Российских.

Обрели мощи святителя в 1992 году. Предшествовал этому пожар в Малом соборе Донского монастыря, который произошел в ноябре 1991 года. При восстановительных работах были обнаружены мощи святителя Тихона, который был здесь похоронен в 1925 году.

Владыка отметил, что жители и гости Казани не должны упустить возможность помолиться у мощей Патриарха.

«Не все могут приехать в Москву, чтобы помолиться в Донском монастыре, где хранятся мощи святителя Тихона. И вот он сам к нам приехал. Мы все ждем визит Святейшего Патриарха Кирилла в июле, а сейчас к нам приехал его предшественник», – поделился митрополит.

Фото: Елена Фенина\ «Татар-информ»

Владыка рассказал, что при жизни Патриарх Тихон не был в Казани. Связь между ним и нашим городом обусловлена фактом его назначения в 1892 году на должность ректора Казанской семинарии. Тем не менее, Тихону не довелось прибыть сюда лично, поскольку вскоре последовала смена назначения, и он стал ректором Томской семинарии. Согласно официальным документам, формальное руководство Казанской духовной школой он осуществлял в течение трех недель.

Для Казани прибытие мощей стало столь ожидаемым событием, что священнослужители Казанской епархии заранее направились навстречу святыне еще вечером предыдущего дня. Утро следующего дня ознаменовалось новой торжественной церемонией встречи мощей возле стен Богородицкого монастыря.

Ковчег с мощами и икона Патриарха были доставлены специальным автотранспортом. Под звуки молитвенных песнопений реликвию принял митрополит Кирилл, после чего небольшой крестный ход, состоящий из алтарников и духовенства, проследовал к Казанскому собору.

По завершении молебна святителю Тихону митрополит обратился к присутствующим с приветствием. Он выразил благодарность Раису Республики Татарстан за поддержку сохранения православных святынь на казанской земле, восстановление и строительство новых храмов.

Посетили сегодняшнее мероприятие первые лица республики, в том числе депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова и министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Хочу выразить слова благодарности за то, что сегодня мы можем приложиться к мощам святителя Тихона. Пусть каждый молящийся сегодня обретет надежду, уверенность в завтрашнем дне. И конечно же, хотелось выразить благодарность вам, владыка, за то, что сегодня происходит в нашем храме, где все мы молимся о мире и нашей великой стране», – отметил Александр Шадриков.

Фото: Елена Фенина\ «Татар-информ»

Многие, кто сегодня участвовал в Божественной Литургии, молились со слезами на глазах. Жительница Казани Татьяна Батайкина поделилась, что в последнее время все чаще молится о мире.

«Мой крестник сейчас на СВО, получил уже третье ранение. Я молюсь о нем, за его здравие и за то, чтобы все это скорее закончилось. Дома у меня есть иконка святителя Тихона, поэтому не прийти сегодня, упустить возможность приложиться к мощам Святейшего, было бы неправильно», – отметила она.

Организатором проведения принесения ковчега с мощами святителя Тихона по благословению Святейшего Патриарха Кирилла стала комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного русского народного собора и благотворительного фонда «Царьград».