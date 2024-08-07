Для МСБ Татарстана с работниками — участниками СВО доступна льготная программа

В Татарстане разработан инструмент «Поддержка СВО», который позволяет представителям малого и среднего бизнеса, чьи сотрудники принимают участие в спецоперации, претендовать на льготную государственную финансовую поддержку. Специализированный продукт подготовлен в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», рассказали в Минэкономики РТ.

«Для поддержки таких компаний мы разработали специальный финансовой продукт по сниженной ставке 1% годовых. Комфортные условия призваны исключить любые возможные временные издержки, связанные с уходом сотрудников, и дополнительно поддержать компании, помочь им с привлечением необходимого для развития финансирования», — отметила первый замминистра экономики РТ Наталья Кондратова.

Ставка по продукту «Поддержка СВО», несмотря на решение ЦБ увеличить ключевую ставку, остается на минимальном уровне в 1% годовых. Поддержку на сумму от 300 тыс. до 5 млн рублей можно получить под любые предпринимательские потребности на срок от 3 месяцев до 3 лет.

Принимаются заявки на заем от тех предпринимателей, у которых по контракту на СВО ушли один или более работников, при этом не имеет значения, когда сотрудники убыли на военную службу — до или во время реализации льготной программы.

Ознакомиться подробнее с условиями и заполнить заявку можно на портале «МСП.РФ».

Господдержка бизнеса и самозанятых в республике реализуется Министерством экономики РТ и подведомственными институтами поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».