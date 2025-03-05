Для матерей и жен бойцов СВО в Верхнем Услоне провели концерт к 8 Марта

В Верхнем Услоне стартовала серия мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Одним из ключевых событий стал праздничный концерт, организованный в районном доме культуры.

На мероприятии выступили звезды татарской эстрады, которые прибыли из Казани по приглашению главы Верхнеуслонского района Евгения Варакина. Концерт подготовили на двух языках — татарском и русском, программа длилась более двух часов.

Особое внимание уделили приглашенным гостям — матерям и женам участников спецоперации.

Евгений Варакин лично поздравил всех присутствующих с праздником весны, выразив слова благодарности и пожелав здоровья, счастья и благополучия. Он подчеркнул важность поддержки женщин, чьи близкие защищают интересы Родины.

Праздничные мероприятия в районе продолжатся на протяжении всей недели. В селах организуют концерты, встречи и другие события, приуроченные к 8 марта. Почетными гостями станут труженицы тыла, ветераны труда, а также женщины, чьи дети и мужья принимают участие в СВО.

Цель мероприятий — выразить уважение и признательность женщинам за их вклад в развитие общества и поддержку семейных ценностей.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого