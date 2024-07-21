Для любителей чая и хороводов: под Елабугой проходит фестиваль Иван-чая

В Елабужском районе Татарстана проходит фестиваль Иван-чая. В этом году событие отмечает мини-юбилей — оно проводится в 5-й раз. Праздник для любителей чая, игр, хороводов и песен развернулся в селе Новая Анзирка.

По словам организатора праздника Евгении Терешиной, ежегодно на фестивале собирается множество посетителей со всей страны. Сегодня сюда приехали творческие коллективы и туристы из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Мамадыша, Санкт-Петербурга и даже из Франции.

Гузель Агишина, главный редактор русско-французского журнала «Перспектива» (город Марсель), посещает фестиваль уже в третий раз. Ей нравится особенная атмосфера праздника, простота и душевность, которой он наполнен.

«Это особое удовольствие – посещать подобные мероприятия в Татарстане, они очень отзываются в душе», — сказала гостья. Также Гузель Агишина отметила, что неоднократно писала о фестивале для русскоязычного населения во Франции. И всегда получала положительные отклики от читателей.

Поприветствовал участников и глава Елабужского района Рустем Нуриев. Он пожелал всем хорошего настроения и поблагодарил семьи Терешиных, Карповых, главу Яковлевского сельского поселения Ольгу Козыреву, а также спонсоров мероприятия за проведение яркого праздника.

«Это очень значимое мероприятие, которое способствует сохранению культурных традиций народов, которые здесь проживают», — отметил руководитель района.

Организаторы подготовили для гостей праздничную программу с выступлениями фольклорных коллективов, мастер-классами по ферментации чая, презентацией предметов старины.

Также на праздник съехались мастера по изготовлению изделий из дерева, глины, эпоксидной смолы, имбирных пряников, корзин из джута, мягких игрушкек и бижутерии, а также специалисты по работе на ткацком станке.

Подробнее о том, как доцента из Набережных Челнов исцелили мысли, деревня и фестиваль Иван-чая, читайте в истории «Татар-информа»: «Задыхалась в городе»: как доцента из Челнов исцелили мысли, деревня и фестиваль иван-чая