«Для культуры нет границ»: в Словакии открылась выставка из Елабуги

Елабужский государственный музей-заповедник открыл выставку картин «Моя любимая провинция» в галерее Aircraft в Братиславе. В экспозицию вошли 110 произведений живописи и графики, которые создали 98 художников.

Представлены произведения участников международных арт-симпозиумов по современному искусству из фондового собрания Елабужского музея-заповедника.

Главный символ экспозиции — старинный русский купеческий город Елабуга, один из самых красивых городов Татарстана с уникальной тысячелетней историей.

Пейзажные работы знакомят с видами города — старинными улочками, церквями, часовней Александра Невского. В других произведениях мастера обратились к истокам русской культуры — народному празднику летнего солнцестояния Ивана Купалы, к песням, частушкам и колыбельным, к героям древнерусского эпоса «Слова о полку Игореве», святым покровителям семьи Петру и Февронье Муромским и ко многим другим образам.

Как признались сотрудники галереи: открытие таких проектов из России позволяет лишний раз показать, что для культуры нет границ.

«Мы все живем на одной планете, и очень важно знать и уважать друг друга. Культура — это наше прошлое, настоящее и будущее», — отметили оони.

Партнером этого проекта выступил Европейский фонд славянской письменности и культуры в Братиславе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабуге откроется новый Детский музейный центр.