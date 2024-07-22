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«Для культуры нет границ»: в Словакии открылась выставка из Елабуги
Елабужский государственный музей-заповедник открыл выставку картин «Моя любимая провинция» в галерее Aircraft в Братиславе. В экспозицию вошли 110 произведений живописи и графики, которые создали 98 художников.
Представлены произведения участников международных арт-симпозиумов по современному искусству из фондового собрания Елабужского музея-заповедника.
Главный символ экспозиции — старинный русский купеческий город Елабуга, один из самых красивых городов Татарстана с уникальной тысячелетней историей.
Пейзажные работы знакомят с видами города — старинными улочками, церквями, часовней Александра Невского. В других произведениях мастера обратились к истокам русской культуры — народному празднику летнего солнцестояния Ивана Купалы, к песням, частушкам и колыбельным, к героям древнерусского эпоса «Слова о полку Игореве», святым покровителям семьи Петру и Февронье Муромским и ко многим другим образам.
Как признались сотрудники галереи: открытие таких проектов из России позволяет лишний раз показать, что для культуры нет границ.
«Мы все живем на одной планете, и очень важно знать и уважать друг друга. Культура — это наше прошлое, настоящее и будущее», — отметили оони.
Партнером этого проекта выступил Европейский фонд славянской письменности и культуры в Братиславе.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабуге откроется новый Детский музейный центр.
Фото предоставлены Елабужским государственным музеем-заповедником.
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