Для крупных ТЦ в Татарстане введут налог на имущество с учетом кадастровой стоимости

В Татарстане административно-деловые и торговые центры общей площадью более 1 тыс. кв. метров будут платить налог на имущество с учетом их кадастровой стоимости. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 55-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«В республике облагаются налогом от кадастровой стоимости торговые объекты площадью свыше 2 тыс. кв. метров. Они расположены в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Законопроектом предлагается расширить перечень недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база определяется от кадастровой стоимости», — сказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

На переходный период 2025–2027 годов будет установлена льгота в виде уплаты 60% от исчисленной суммы налога. Это соответствует пониженной налоговой ставке в размере 1,2% при общеустановленной в 2%, отметил глава Минфина.

Он уточнил, что изменения в налогообложении коснутся более тысячи юридических лиц.

По словам Гайзатуллина, во всех субъектах Приволжского федерального округа налогообложение от кадастровой стоимости распространено помимо торговых объектов на административно-деловые центры.

Депутат Эдуард Шарафиев предложил расширить перечень объектов налогообложения по кадастровой стоимости и «снизить показатель с 1 тыс. кв. метров до 500 кв. метров».

«Объясню почему. В большинстве крупных торговых центрах зачастую площади являются бесполезными – коридоры, холлы. И арендная ставка там ниже, чем в тех, которые 500 кв. метров. Это как раз те площади, которые предприниматели сдают „Магниту“, „Пятерочке“ и так далее. Их владельцы и есть те рантье, которые живут на эти арендные доходы. Давайте обратим внимание на эти помещения», — отметил он.

Парламентарии также поддержали законопроект, которым вносятся изменения в республиканские законы о налоге на имущество организаций и об установлении налоговой ставки на прибыль для организаций — участников специальных инвестиционных контрактов.

Новелла разработана для привлечения инвесторов в Татарстан, она предусматривает возможность предоставления налоговых льгот участникам специальных инвестиционных контрактов. Речь идет о производителях стальных бесшовных труб, реализующим инвестпроекты с капитальными вложениями не менее 50 млрд рублей.

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов пояснил, что предусматривается уплата налога на имущество в размере 4,55% от исчисленной суммы и освобождение от налога на прибыль организаций.