В РТ хотят ввести налоговую льготу на 9,2 млрд для производителей стальных труб

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Власти Татарстана собираются ввести налоговую льготу на 9,2 млрд рублей для производителей стальных бесшовных труб. Ею смогут воспользоваться компании, являются участниками специального инвестиционного контракта и реализуют в его рамках инвестиционные проект с капитальным вложениями не менее чем 50 млрд рублей.

Соответствующий законопроект размещен на сайте Государственного Совета РТ. Сегодня его должны рассмотреть на заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам. Документ внесен Кабинетом Министров РТ, докладчиком по нему выступит вице-премьер — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

В случае принятия новеллы изменения будут внесены в два республиканских закона: «О налоге на имущество организаций» и «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для организаций — участников специальных инвестиционных контрактов». Цель законопроекта — «стимулирование привлечения инвесторов» в Татарстан.

Ставка по налогу на имущество для компаний, соответствующим условия предоставления льгот, составит 4,55% от исчисленной суммы налога. Ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет РТ, будет равняться 0%.

«Сумма льгот по налогу на имущество организаций <…>, по предварительной оценке, может составить 4 млрд рублей, по налогу на прибыль организаций — 5,2 млрд рублей», — отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.