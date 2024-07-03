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В РТ хотят ввести налоговую льготу на 9,2 млрд для производителей стальных труб
Власти Татарстана собираются ввести налоговую льготу на 9,2 млрд рублей для производителей стальных бесшовных труб. Ею смогут воспользоваться компании, являются участниками специального инвестиционного контракта и реализуют в его рамках инвестиционные проект с капитальным вложениями не менее чем 50 млрд рублей.
Соответствующий законопроект размещен на сайте Государственного Совета РТ. Сегодня его должны рассмотреть на заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам. Документ внесен Кабинетом Министров РТ, докладчиком по нему выступит вице-премьер — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.
В случае принятия новеллы изменения будут внесены в два республиканских закона: «О налоге на имущество организаций» и «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для организаций — участников специальных инвестиционных контрактов». Цель законопроекта — «стимулирование привлечения инвесторов» в Татарстан.
Ставка по налогу на имущество для компаний, соответствующим условия предоставления льгот, составит 4,55% от исчисленной суммы налога. Ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет РТ, будет равняться 0%.
«Сумма льгот по налогу на имущество организаций <…>, по предварительной оценке, может составить 4 млрд рублей, по налогу на прибыль организаций — 5,2 млрд рублей», — отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.
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