«Для кого-то цифры очень важны»: как прошла жеребьевка среди партий на выборах в Госсовет

Сегодня в Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан прошла жеребьевка, в ходе которой определился порядок размещения названий политических партий в бюллетене для голосования по единому республиканскому избирательному округу на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана.

Места распределились следующим образом:

1 – «Новые люди»;

2 – ЛДПР;

3 – «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;

4 – «Единая Россия»;

5 – КПРФ.

По словам председателя ЦИК РТ Андрея Кондратьева, процедура прошла «в доброжелательной атмосфере» без эксцессов. Прошедшая жеребьевка ознаменовала начало предвыборных процедур, и следующий этап пройдет уже в ближайшую пятницу.

«Сегодня мы открыли череду [предвыборных] процедур. Следующая процедура жеребьевки состоится 6 и 7 августа – состоится жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на телеканалах, радиоканалах и сресдтвах массовой информации. Ждем вас в НКЦ “Московский”», – сказал он.

Участники жеребьевки прокомментировали результаты.

«Если провести аналогию с нашими сказками, именно число три встречается везде: Змей-Горыныч с тремя головами, три богатыря и именно три желания исполняла золотая рыбка. Не могу не отметить, что Иван Царевич, третий сын, получил заветный царский трон. И мы надеемся получить заветные мандаты», – сказала журналистам уполномоченный представитель ТРО партии «Справделивая Россия – Патриоты – За правду» Елена Сбитникова.

Уполномоченные представители других партий в Татарстане не придают особого значения итоговому номеру в выборных бюллетенях.

«Номера не важны. Важна работа», – сказал представитель ТРО «ЛДПР» Руслан Юсупов.

Так же считают в Татарстанских отделениях «Единой России» и «КПРФ».

«Для кого-то цифры очень важны. Лично я отношусь к символизму очень спокойно. Главное, безусловно, это конкретные дела», – сообщил представитель регионального отделения партии «Единая Россия» Марат Самигуллин.

«Без организационной, идеологической, агитационно-пропагандистской работы никакой номер не поможет», – считает первый секретарь татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

Обладатель же первого номера, ТРО партии «Новые люди», считает – быть первым приятно. «Пусть коллеги говорят, что символизм не важен, но я считаю, что первым быть всегда очень приятно», – сказал кандидат от ТРО партии «Новые люди» Михаил Кузнецов.

8 сентября на участках для голосования избиратели получат два бюллетеня: один – со списком политических партий по единому республиканскому округу, второй – со списком кандидатов в одномандатном округе.

Политические партии в избирательном бюллетене по единому избирательному округу будут размещены в порядке, определенном жеребьевкой, при этом части бюллетеня, отведенные для них, будут одинаковыми по площади и разделены прямой линией черного цвета.

В бюллетене по одномандатным округам ФИО зарегистрированных кандидатов будут расположены в алфавитном порядке. Также будут указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах. Если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, то ее наименование и статус кандидата в ней. Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и разделены прямой линией черного цвета.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.