В ЦИК Татарстана определили порядок партий в бюллетенях на выборах в Госсовет РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан прошла жеребьевка, в ходе которой определился порядок размещения названий политических партий в бюллетене для голосования по единому республиканскому избирательному округу на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана.

Марат Самигуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уполномоченный представитель регионального отделения партии «Единая Россия» Марат Самигуллин вытянул номер четыре в итоговом бюллетене, представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Елена Сбитнева вытянула номер три, от ТРО партии «ЛДПР» вышел Руслан Юсупов и вытянул второй номер. Пятый номер достался ТРО партии «КПРФ». Первый номер вытянул представитель ТРО партии «Новые люди» Михаил Кузнецов.

Елена Сбитнева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

8 сентября на участках для голосования избиратели получат два бюллетеня: один – со списком политических партий по единому республиканскому округу, второй – со списком кандидатов в одномандатном округе.

Руслан Юсупов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Политические партии в избирательном бюллетене по единому избирательному округу будут размещены в порядке, определенном жеребьевкой, при этом части бюллетеня, отведенные для них, будут одинаковыми по площади и разделены прямой линией черного цвета.

Пятый номер достался ТРО партии «КПРФ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В бюллетене по одномандатным округам ФИО зарегистрированных кандидатов будут расположены в алфавитном порядке. Также будут указаны краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах. Если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, то ее наименование и статус кандидата в ней. Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и разделены прямой линией черного цвета.

Михаил Кузнецов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомним, выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан пройдут 8 сентября. Избирательные участки будут работать с 7 утра до 8 вечера.