Для Казани приобретут в лизинг 39 новых бирюзовых троллейбусов

Для Казани в лизинг приобретут 39 новых бирюзовых троллейбусов МАЗ. На это готовы выделить 1,4 млрд рублей, говорится в материалах тендера на сайте госзакупок.

Для пассажирских перевозок закупят низкопольные троллейбусы нового поколения. В салоне предусмотрено 34 места для сидения, а общая вместимость составляет 90 человек.

Кондиционирование салона и кабины водителя в троллейбусах раздельное. В зимний период комфорт пассажирам обеспечат эффективные печи. В пассажирском салоне установлены разъемы USB для зарядки гаджетов.

Срок лизинга составит три года. Гарантийный срок службы троллейбуса – 12 месяцев. Это должна быть техника 2024 года выпуска, которая не была в эксплуатации.

Казань уже закупила 25 троллейбусов нового поколения в ноябре прошлого года. Столица Татарстана стала первым городом, который начал эксплуатировать эту технику производства Минского автомобильного завода. Новые троллейбусы заменили транспортные средства 2007 года, израсходовавшие свой ресурс.