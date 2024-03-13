Для казанцев организуют маршрут «электричка+автобус» на Масленицу в Свияжск

В Свияжске 17 марта пройдет фестиваль «Свияжская Масленица». Добраться до места празднования можно будет на специально организованном мультимодальном маршруте — на пригородных поездах с пересадкой на автобус. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

До железнодорожной станции Свияжск будут ходить электрички, которые выезжают из Казани в 10.27 и в 11.35. А от станции до острова довезет автобус. Расписание электропоездов и автобусов согласовано. Так, автобус будет отъезжать от станции в 10.45, 11.50 и в 12.55. Время в пути займет 20 минут.

От острова Свияжск до железнодорожной станции автобус отправится в 15.50, 17.00 и в 18.40. Поезда до Казани будут курсировать в 16.41, 17.36 и в 19.13.

«При проезде в пригородных поездах действуют все региональные и федеральные льготы. В автобусе проезд бесплатный», — уточнили в министерстве.

Кроме того, при предъявлении билета на электричку можно бесплатно посетить музей художника Геннадия Архиреева и выставочный зал «Старая водонапорная башня».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Свияжске Масленицу отметят карнавальным шествием, сжиганием чучела и выступлением балалаечников.