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Общество
24 ноября 2021  14:48

Для изучения опыта с QR-кодами в Татарстан прибудет оперштаб Свердловской области

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Татарстан поделится опытом введения QR-кодов в общественном транспорте со специалистами из Свердловской области. Для изучения новой системы в республику прибудет оперштаб области, рассказал замгубернатора региона Павел Креков.

«Мы прорабатываем тему, связанную с введением QR-кодирования на общественном транспорте. Вчера на штабе было дано поручение специальной рабочей группе, в которую входят работники системы безопасности, работники Министерства транспорта, выехать в Татарстан и посмотреть их опыт введения QR-кодирования», — цитирует его ТАСС.

QR-коды в общественном транспорте Татарстана начали проверяться с 22 ноября. Документы о вакцинации, медотводе либо перенесенном заболевании проверяются у всех лиц старше 18 лет. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные маршруты.

#татарстан #Коронавирус #Свердловская область
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