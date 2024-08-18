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Для гостей саммита БРИКС проведут экскурсии по острову-граду Свияжску
Для участников саммита БРИКС в Казани организуют экскурсии по музею-заповеднику «Остров-град Свияжск». Об этом со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника сообщает ТАСС.
Ожидается, что в дни саммита в Свияжске будут работать экскурсоводы, которые знают иностранные языки.
«Для участников саммита БРИКС будут проводиться экскурсии по Свияжску и его музеям, — отмечается в сообщении пресс-службы. — Для того чтобы принять гостей, мы максимально мобилизуем экскурсоводов, владеющих иностранными языками».
По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в дни саммита в столице Татарстана ожидают 20 тысяч статусных гостей — небывалые цифры для города.
Напомним, что главное мероприятие в рамках российского председательства в БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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