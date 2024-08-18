Для гостей саммита БРИКС проведут экскурсии по острову-граду Свияжску

Для участников саммита БРИКС в Казани организуют экскурсии по музею-заповеднику «Остров-град Свияжск». Об этом со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника сообщает ТАСС.

Ожидается, что в дни саммита в Свияжске будут работать экскурсоводы, которые знают иностранные языки.

«Для участников саммита БРИКС будут проводиться экскурсии по Свияжску и его музеям, — отмечается в сообщении пресс-службы. — Для того чтобы принять гостей, мы максимально мобилизуем экскурсоводов, владеющих иностранными языками».

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в дни саммита в столице Татарстана ожидают 20 тысяч статусных гостей — небывалые цифры для города.

Напомним, что главное мероприятие в рамках российского председательства в БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.