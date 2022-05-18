Для формирования цифровой инфраструктуры в школах РТ внедрен пилотный проект VR-классов

Сегодня пилотный проект по внедрению VR-классов успешно реализуется в открывшейся 1 сентября казанской школе «Унбер». Об этом на вебинаре сообщил начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ» Булат Габдрахманов.

«Мы поддерживаем различные проекты, которые смотрят не только на сегодняшний день, но и в будущее. Например, такие проекты, как VR-классы в школах. Основная цель — апробировать технологии и создать на базе школы центр компетенций для других школ и педагогов, чтобы они начинали с этими технологиями экспериментировать, понимать, как они работают и делиться опытом», — отметил докладчик.

Он добавил, что цифровые продукты конкурируют со школой за внимание учеников, и их возможности не всегда используются в процессе обучения. Кроме того, родители и ученики не всегда знают, где в интернете найти полезные возможности.

Соответственно, по мнению Булата Габдрахманова, для решения этих задач выделяется пять направлений цифровой трансформации отрасли образования: это формирование современной инфраструктуры в школах, реализация в электронной форме услуг и функций в сфере образования, современное управление на основе данных, подготовка кадров для работы в цифровой образовательной среде.